CNN: Иран может ввести особые пошлины для судов стран-союзниц США

Собеседник журналистов обратил внимание, что проход через Ормузский пролив по-прежнему ограничен, несмотря на заявления Соединённых Штатов об обратном. Уточняется, что «пошлины на безопасность» могут быть введены для судов в Персидском заливе.
«В наших руках рычаг влияния на мировые цены на нефть. Цены на энергоресурсы стали нестабильными, мы продолжим сражаться до тех пор, пока Трамп не объявит о поражении», — сказал источник.
Напомним, 8 марта американский президент заявил, что увеличение стоимости нефти на мировом рынке является небольшой ценой за безопасность США и всего остального мира. Трамп выразил мнение, что речь идёт о процессе, который быстро закончится. Президент подчеркнул, что после этого цены на нефть должны снизиться.
Ранее министр финансов США Скотт Бессант рассказал, что в Вашингтоне рассматривают возможность начать сопровождение гражданских судов кораблями американских военно-морских сил при прохождении через Ормузский пролив. По его словам, такие меры могут быть предприняты уже в ближайшее время.