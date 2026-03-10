Ричмонд
«Известия»: россияне смогут отказаться от услуг компаний использующих нейросети

По информации издания, Минцифры подготовило соответствующий законопроект, проходящий межведомственное согласование.

МОСКВА, 10 марта. /ТАСС/. Минцифры подготовило законопроект об ИИ, который обяжет организации оказывать клиентам услуги без применения нейросетей в случае, если те отказались от обслуживания с искусственным интеллектом. Об этом сообщают «Известия» со ссылкой на документ, разработанный ведомством.

Согласно законопроекту, компании должны будут предупреждать потребителей об использовании нейросетей при предоставлении товаров и услуг.

В газете отметили, что на этом этапе документ проходит межведомственное согласование. Примерная дата вступления закона в силу запланирована на 1 сентября 2027 года.