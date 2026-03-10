«Известия»: россияне смогут отказаться от услуг компаний использующих нейросети

МОСКВА, 10 марта. /ТАСС/. Минцифры подготовило законопроект об ИИ, который обяжет организации оказывать клиентам услуги без применения нейросетей в случае, если те отказались от обслуживания с искусственным интеллектом. Об этом сообщают «Известия» со ссылкой на документ, разработанный ведомством.