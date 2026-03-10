Дефекты в новостройках достигли рекорда: 93% объектов с недостатками

В 2025 году уровень новостроек с дефектами достиг рекордных 93%, что превышает показатели предыдущих лет (90% в 2022 и 2024 годах) и лишь немного уступает максимальному значению 2023 года — 95%. Эти данные были опубликованы 10 марта в исследовании центра «Аналитика. Бизнес. Право», на которое ссылаются «Известия».