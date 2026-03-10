Дефекты в новостройках достигли рекорда: 93% объектов с недостатками

В 2025 году уровень новостроек с дефектами достиг рекордных 93%, что превышает показатели предыдущих лет (90% в 2022 и 2024 годах) и лишь немного уступает максимальному значению 2023 года — 95%. Эти данные были опубликованы 10 марта в исследовании центра «Аналитика. Бизнес. Право», на которое ссылаются «Известия».
Эксперты предупреждают о возможном дальнейшем ухудшении ситуации на рынке новостроек вплоть до 2028 года, прогнозируя рост показателя до 95%. Однако возможно и небольшое стабилизирование на уровне 94%. «Это показывает отсутствие устойчивого улучшения качества сдаваемого жилья и высокую вероятность того, что дефекты носят массовый, повторяющийся характер, а не являются исключениями», — говорится в исследовании.
Одной из причин роста числа домов с недостатками стал временный запрет на штрафы, который действовал до начала 2026 года. Из-за отсутствия финансовых санкций у застройщиков пропала мотивация оперативно устранять возникающие проблемы. Это создало негативную обстановку, способствующую накоплению значительного количества дефектов.
С 1 января 2026 года мораторий на штрафы был снят, однако санкции будут отложены до конца текущего года. Исключение составляют случаи, когда собственники жилья могут доказать устранение недостатков своими силами в судебном порядке.
