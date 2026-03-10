В России зарплату в полмиллиона стабильно получают в двух сферах: у кого самые высокие доходы

Стоит отметить, что порог в 400 тысяч рублей перешагнули специалисты еще двух сфер. Высокие зарплаты в декабре 2025 года наблюдались у профессионалов, работающих в отрасли добычи нефти и газа. В среднем они получали 450 тысяч рублей. Кроме того, зарплата от 400 тысяч фиксировалась в области производства носителей информации.