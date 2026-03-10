В России зарплату в полмиллиона стабильно получают в двух сферах: у кого самые высокие доходы

В России в декабре 2025 года средняя зарплата специалистов двух отраслей превысила 500 тысяч рублей. Такие получки зафиксированы у сотрудников негосударственных пенсионных фондов и работников в сфере денежного посредничества. Так утверждает РИА Новости.
По данным статистики, сотрудники негосударственных пенсионных фондов получали в декабре 516,6 тысячи рублей. Денежные посредники, в свою очередь, в среднем зарабатывали 515,3 тысячи рублей.
В прошлом году ситуация складывалась несколько иначе. Среднюю зарплату в полмиллиона рублей получали только работники негосударственных пенсионных фондов.
Стоит отметить, что порог в 400 тысяч рублей перешагнули специалисты еще двух сфер. Высокие зарплаты в декабре 2025 года наблюдались у профессионалов, работающих в отрасли добычи нефти и газа. В среднем они получали 450 тысяч рублей. Кроме того, зарплата от 400 тысяч фиксировалась в области производства носителей информации.
В топ-10 высокооплачиваемых отраслей вошли, кроме того, звукозапись и издание музыки, а также пассажирские воздушные перевозки. От 360 тысяч зарабатывали ученые в области общественных и гуманитарных наук.
В России также возросло число регионов со средней зарплатой выше 200 тысяч рублей. К настоящему моменту таких областей стало пять стало. Новичком в этом рейтинге стал Камчатский край. В топ-5 также вошли Москва, Чукотка, Магаданская область и ЯНАО. В годовом исчислении только один регион стабильно удерживает зарплату выше 200 тысяч рублей. Этим субъектом названа Чукотка. Здесь средний показатель составляет 214,6 тысячи рублей.
Только за январь 2026 года средняя зарплата по стране выросла на 40 тысяч рублей. Утверждается, что в настоящий момент она составляет порядка 139 727 рублей. Об этом гласят данные Единой межведомственной информационно-статистической системы.
В Госдуме между тем предложили закрепить для сотрудников силовых ведомств и правоохранительных органов гарантированное повышение зарплаты дважды в год. В настоящий момент такого положения нет. По версии депутатов, нынешняя система индексации не успевает за ростом цен.