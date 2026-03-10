Нефтяной рынок отреагировал падением на заявление Трампа об Иране

Американский лидер заявил, что любые попытки Тегерана нарушить судоходство в проливе приведут к жесткому ответу со стороны Вашингтона. По его словам, США нанесут удар, который будет значительно мощнее ранее примененных мер. Трамп добавил, что американские силы могут нацелиться на объекты, которые, по его словам, легко уничтожить. Он также выразил надежду, что подобный сценарий не потребуется.