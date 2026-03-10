Нефтяной рынок отреагировал падением на заявление Трампа об Иране

По данным издания, после комментариев американского лидера котировки мировой эталонной марки Brent опустились ниже отметки в 90 долларов за баррель. Одновременно цена на американскую нефть WTI снизилась примерно до 85 долларов за баррель, хотя ранее она превышала 119 долларов.
Фондовые рынки начали торговую сессию с падения, однако позже ситуация изменилась. По мере снижения давления на нефтяные котировки биржевые индексы начали восстанавливаться и завершили день ростом после новых заявлений президента США.
Накануне Дональд Трамп в интервью CBS News заявил, что конфликт с Ираном близок к завершению. По его словам, американская операция против исламской республики идет с опережением графика примерно на несколько недель.
Эти заявления прозвучали на фоне резких колебаний нефтяных цен. В начале недели стоимость Brent и WTI впервые с июня 2022 года превышала 119 долларов за баррель. Тогда котировки выросли примерно на 29−31%.
Позже темпы роста снизились примерно до 7%, однако цены продолжали держаться выше 100 долларов за баррель, что значительно превышает уровни конца февраля.
Ранее Дональд Трамп также выступил с предупреждением в адрес Ирана по поводу возможного перекрытия Ормузского пролива — одного из ключевых маршрутов мировой нефтяной торговли. Соответствующее заявление президент США опубликовал на своей платформе Truth Social.
Американский лидер заявил, что любые попытки Тегерана нарушить судоходство в проливе приведут к жесткому ответу со стороны Вашингтона. По его словам, США нанесут удар, который будет значительно мощнее ранее примененных мер. Трамп добавил, что американские силы могут нацелиться на объекты, которые, по его словам, легко уничтожить. Он также выразил надежду, что подобный сценарий не потребуется.
