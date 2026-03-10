Омичам назвали отрасли с зарплатами в 500 тысяч рублей

В России по итогам декабря 2025 года только две отрасли показали среднюю зарплату выше 500 тысяч рублей. К такому выводу пришло РИА Новости на основе анализа статистических данных.
Лидером по уровню доходов стали сотрудники негосударственных пенсионных фондов — в среднем они получали 516,6 тысячи рублей. Немного уступила сфера денежного посредничества, где средняя зарплата составила 515,3 тысячи рублей.
Как отмечается, годом ранее отметку в полмиллиона рублей смогла преодолеть только одна отрасль — негосударственные пенсионные фонды.
В число направлений с наиболее высокими зарплатами также вошли добыча нефти и газа с показателем 450 тысяч рублей, производство носителей информации — кассет и дисков с 405 тысячами рублей, а также вспомогательная деятельность в сфере финансов — 388,8 тысячи рублей.
Далее в рейтинге оказались звукозапись и издание музыки со средней зарплатой 367,5 тысячи рублей, пассажирские авиаперевозки — 367,5 тысячи, а также научная деятельность в области общественных и гуманитарных наук, где показатель достиг 364,9 тысячи рублей.
Замыкают первую десятку сотрудники международных организаций со средней зарплатой 333,7 тысячи рублей и специалисты, занятые в организации конференций и выставок, — 331,8 тысячи рублей.
При этом средняя начисленная зарплата в статистике указывается до вычета налогов и включает в себя премии и бонусы. Кроме того, в расчёт входят доходы всех работников, в том числе сотрудников с очень высокими зарплатами.
В среднем по стране в конце 2025 года россияне зарабатывали 139,7 тысячи рублей, тогда как годом ранее этот показатель составлял 128,7 тысячи рублей.