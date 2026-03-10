В Едином ресурсе застройщиков обеспокоены спросом россиян на маленькие квартиры

МОСКВА, 10 марта. /ТАСС/. После отмены массовой льготной ипотеки россияне стали покупать больше маленьких квартир, это беспокоит экспертное сообщество. Такое мнение выразил ТАСС руководитель Единого ресурса застройщиков Кирилл Холопик в кулуарах Российской строительной недели (РСН).
Действие программы массовой льготной ипотеке под 8% на новостройки, запущенной в 2020 году, завершилось 1 июля 2024 года.
«Изменения в портрете покупателя после отмены массовой льготной ипотеки связаны, кроме снижения спроса на жилье, с тем, что граждане начали покупать больше маленьких квартир. На совещании (закрытое совещание девелоперов с руководством Минстроя РФ 5 марта в рамках РСН — прим. ТАСС) поднимался вопрос о том, что строится много жилья совсем небольшой площади. Это не очень хорошо с точки зрения будущего страны, и все это понимают. Но из-за того, что была одна структура спроса, а стала другая, люди не успели перестроиться, и сейчас они просто не могут себе позволить приобрести двух-, трех- или четырехкомнатную квартиру», — сказал Холопик.
По его словам, проблему будет усугублять секвестр (ограничения) семейной ипотеки. Однако все ждут возрождения рыночной ипотеки и возвращения ее ставок на уровень 8−12%, что позволит восстановить спрос на квартиры большей площади. «Думаю, что это произойдет в течение двух лет. К концу этого года мы все ждем, что ставка по рыночной ипотеке опустится с 20% до 13−14%. Но и при такой ставке покупка жилья все еще остается малодоступной. Девелоперы надеются, что к середине следующего года ставка опустится до 8%, что восстановит доступность рыночной ипотеки», — сказал эксперт.
