В Едином ресурсе застройщиков обеспокоены спросом россиян на маленькие квартиры

«Изменения в портрете покупателя после отмены массовой льготной ипотеки связаны, кроме снижения спроса на жилье, с тем, что граждане начали покупать больше маленьких квартир. На совещании (закрытое совещание девелоперов с руководством Минстроя РФ 5 марта в рамках РСН — прим. ТАСС) поднимался вопрос о том, что строится много жилья совсем небольшой площади. Это не очень хорошо с точки зрения будущего страны, и все это понимают. Но из-за того, что была одна структура спроса, а стала другая, люди не успели перестроиться, и сейчас они просто не могут себе позволить приобрести двух-, трех- или четырехкомнатную квартиру», — сказал Холопик.