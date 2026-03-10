В России появится первое органическое манго

МОСКВА, 10 марта. /ТАСС/. На российском рынке впервые появится органическое манго. Об этом сообщили ТАСС в Роскачестве.
Сертификацию органического производства по российскому стандарту в аккредитованном органе «Роскачество-Органик» прошла компания Isis for food processing, входящая в холдинг Sekem Holding. Предприятие расположено в Египте, рассказали в организации.
«Получение органического сертификата подтверждает, что египетский производитель соблюдает все установленные российским законодательством требования к органической продукции. Наличие сертификата дает право маркировать продукцию как органическую», — говорится в сообщении.
Как объяснили в Роскачестве, при производстве органического манго соблюдаются принципы строгого отказа от химических удобрений, пестицидов и гербицидов на всех этапах выращивания плодовых деревьев. Процесс сбора, сортировки и упаковки исключает использование любых искусственных добавок, консервантов и методов генной инженерии, а также гарантирует полную прослеживаемость продукции «от дерева до прилавка», что обеспечивает чистоту и натуральность конечного продукта.
Эксперты Роскачества провели необходимые контрольные мероприятия, включающие анализ документации и оценку условий производства в Египте. По результатам проведения оценки было подтверждено, что производство плодов манго, а также специй, бобовых, масел, финиковых батончиков, чая и трав соответствует требованиям ГОСТа «Продукция органического производства. Правила производства, переработки, маркировки и реализации».
Isis for food processing стал первым египетским производителем органического манго, внесенным в Единый государственный реестр производителей органической продукции Минсельхоза РФ. Компания также стала первым производителем из Египта, прошедшим органическую сертификацию по российским стандартам, отметили в Роскачестве.