В России появится первое органическое манго

Как объяснили в Роскачестве, при производстве органического манго соблюдаются принципы строгого отказа от химических удобрений, пестицидов и гербицидов на всех этапах выращивания плодовых деревьев. Процесс сбора, сортировки и упаковки исключает использование любых искусственных добавок, консервантов и методов генной инженерии, а также гарантирует полную прослеживаемость продукции «от дерева до прилавка», что обеспечивает чистоту и натуральность конечного продукта.