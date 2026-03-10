Ричмонд
Степашин предложил развивать в России льготную ипотеку

Обеспеченность жильем очень важна для улучшения демографии, отметил экс-премьер РФ.

МОСКВА, 10 марта. /ТАСС/. России нужно развивать программы льготной ипотеки, особенно как меру поддержку семей. Об этом экс-премьер РФ Сергей Степашин заявил в интервью ТАСС.

«Стоит [развивать], — ответил он на вопрос, нужно ли развивать льготные программы или лучше сделать упор на снижении рыночной ставки. — Сразу [ключевую] ставку-то мы не снизим, а льготная должна быть, особенно для того, чтобы у нас были крупные, большие семьи».

По мнению Степашина, обеспеченность жильем очень важна для улучшения демографии. «Первое, главное — это жилье. Если у тебя будет жилье, если у тебя будет отдельная квартира — будет большая семья. А если еще и дом — это другая психология», — отметил политик.