Киностудия на Русском откладывается — мэрия Владивостока отменила ППТ в районе Поспелово

Администрация Владивостока отменила утверждённую девять месяцев назад документацию по планировке территории в районе посёлка Поспелово на острове Русском. Об этом говорится в постановлении от 5 марта 2026 года, подписанном главой города Константином Шестаковым. Ранее документ должен был открыть дорогу для строительства масштабной киностудии, экстрим-парка и центра IT-технологий — проектов, которые анонсировались с 2021 года, но так и не сдвинулись с мёртвой точки. Основанием для отмены стал протест прокуратуры Приморского края.
«Признать утратившим силу постановление администрации города Владивостока от 04.06.2025 № 1497 “Об утверждении документации по планировке территории в части проекта планировки территории и проекта межевания территории в районе пос. Поспелово, 11, о. Русский в городе Владивостоке”, — говорится в постановлении администрации города. Основанием для отмены указан протест прокуратуры Приморского края от 29 декабря 2025 года № 15916Д.
Что планировали построить.
Проект планировки охватывал 131,6 гектара. Документация, проходившая общественные обсуждения весной 2025 года, предусматривала размещение на этой территории трёх крупных объектов.
Основным проектом должна была стать киностудия «Остров» (рабочее название). Инвестором выступает компания «АРТЕ ЕЛ ДЕН-ДВ». Согласно ранее заявленным параметрам, на 36 гектарах предполагалось построить закрытые съёмочные павильоны, натурные площадки с восстановлением исторических зданий, цеха для производства декораций и пошива костюмов, а также гостиничный комплекс, кафе и объекты для туристов. Стоимость проекта оценивалась в два млрд рублей.
Кроме того, план предусматривал создание IT-кластера площадью 2,23 гектара с возможностью строительства зданий до 10 этажей. Также в документации фигурировали два экстрим-парка общей площадью 7,6 гектара со скейт-площадками, скалодромом и центрами воднолыжного и ВМХ-спорта (веломотокросс — ред.), объект образования, торгово-логистический комплекс и церковь.
Необходимость утверждения документации по планировке территории была ключевым условием для начала реализации этих проектов. Как сообщало ИА PrimaMedia в августе 2024 года, строительство киностудии не могло начаться именно из-за отсутствия утверждённого ППТ.
В июне 2025 года документация была утверждена, однако спустя девять месяцев решение отменено.
Напомним, что отмена утверждённой градостроительной документации после протестов прокуратуры становится регулярной практикой во Владивостоке. Только за последние полгода это как минимум четвёртый подобный случай: в октябре 2025 года мэрия аннулировала проект планировки на Эгершельде (38 гектаров под застройку до 2055 года), в ноябре — отменила ППТ под жилой комплекс на Западной, 27, а во время «Прямого разговора» (12+) губернатор Приморского края Олег Кожемяко отправил на доработку проект КРТ на Спортивной, удовлетворив протест надзорного ведомства.