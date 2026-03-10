Киностудия на Русском откладывается — мэрия Владивостока отменила ППТ в районе Поспелово

Администрация Владивостока отменила утверждённую девять месяцев назад документацию по планировке территории в районе посёлка Поспелово на острове Русском. Об этом говорится в постановлении от 5 марта 2026 года, подписанном главой города Константином Шестаковым. Ранее документ должен был открыть дорогу для строительства масштабной киностудии, экстрим-парка и центра IT-технологий — проектов, которые анонсировались с 2021 года, но так и не сдвинулись с мёртвой точки. Основанием для отмены стал протест прокуратуры Приморского края.