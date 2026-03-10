Китай в январе — феврале нарастил импорт нефти на 15,8%

Китай в 2024 году сократил импорт нефти на 1,9%, но увеличил закупки газа на 9,9%. В 2025 году объем нефтяных поставок в КНР, напротив, вырос на 4,4% (до 577,72 млн тонн), а газовых — сократился на 2,8% (до 127,86 млн тонн).