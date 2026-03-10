Китай в январе — феврале нарастил импорт нефти на 15,8%

ПЕКИН, 10 марта. /ТАСС/. Китай в январе — феврале увеличил импорт нефти на 15,8% в годовом исчислении, а газа — уменьшил на 1,1%. Об этом сообщило Главное таможенное управление КНР.
Согласно опубликованным данным, поставки указанных энергоносителей Китаю за отчетный период составили 96,93 млн тонн и 20,1 млн тонн. По стоимости они сократились на 5,2% (до $44,32 млрд) и 12,7% ($8,44 млрд) соответственно.
Россия — ведущий экспортер энергоносителей в Китай. В 2025 году КНР закупила у РФ 100,72 млн тонн нефти (уменьшение на 7,1%) и 9,79 млн тонн сжиженного природного газа (увеличение на 18,2%). Поставки по газопроводу «Сила Сибири» выросли примерно на 25% и составили порядка 38,8 млрд куб. м.
Китай в 2024 году сократил импорт нефти на 1,9%, но увеличил закупки газа на 9,9%. В 2025 году объем нефтяных поставок в КНР, напротив, вырос на 4,4% (до 577,72 млн тонн), а газовых — сократился на 2,8% (до 127,86 млн тонн).