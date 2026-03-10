Более 60 тысяч кубометров леса экспортировали из Иркутской области за неделю

IrkutskMedia, 10 марта. За неделю со 2 по 8 марта на севере Приангарья под надзором Управления Россельхознадзора по Иркутской области и Республике Бурятия экспортировали 66 тысяч кубометров леса. Пиломатериал и крепежный материал отгружались в Китай, Японию, Таджикистан, Узбекистан и Казахстан.
В пресс-службе ведомства сообщили, что госинспекторы провели 61 контрольно-надзорное мероприятие без взаимодействия и 70 мероприятий в рамках постоянного контроля за экспортом лесоматериала. В рамках оказания государственных услуг служащие оформили 820 фитосанитарных сертификатов на экспортные партии лесоматериалов. Инспекторы Россельхознадзора отобрали и направили на исследования в Иркутский филиал ФГБУ «ВНИИЗЖ» 2511 проб подкарантинной продукции.
За нарушения законодательства надзорное ведомство объявило предприятиям 15 предостережений.
С начала 2026 года должностными лицами Управления Россельхознадзора досмотрено 757 тысяч кубометров подкарантинной продукции предприятий, осуществляющих деятельность в городах Братск, Усть-Илимск, Усть-Кут, Тайшет, Тулун, Нижнеудинск, поселках Магистральный и Новая Игирма.
Ранее агентство сообщало, что древесина из Иркутской области отправляется на экспорт в 17 стран, из которых 75% объема поставляется в Китай. В прошлом году Управлением Россельхознадзора по Иркутской области и Республике Бурятия проконтролировано более 4,7 млн кубов экспортной лесопродукции.