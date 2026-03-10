Более 60 тысяч кубометров леса экспортировали из Иркутской области за неделю

Ранее агентство сообщало, что древесина из Иркутской области отправляется на экспорт в 17 стран, из которых 75% объема поставляется в Китай. В прошлом году Управлением Россельхознадзора по Иркутской области и Республике Бурятия проконтролировано более 4,7 млн кубов экспортной лесопродукции.