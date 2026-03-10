В Байкальске построят новую дорогу за 145,3 миллиона рублей

В Байкальске к началу сентября 2026 года появится новая дорога. Она соединит участки резидентов особой экономической зоны «Ворота Байкала» в Предгорном районе. Информация о строительстве опубликована на портале госзакупок.
На работы выделили больше 145,3 миллиона рублей. В эту сумму входят все затраты, включая налоги и сборы. Подрядчика выберут в конце марта. Строительство начнется 1 мая и должно завершиться 31 августа.
Проект включает не только дорогу, но и прогулочное пространство с парковками. Речь идет об объектах инфраструктуры для туристско-рекреационной зоны в Слюдянском районе.
