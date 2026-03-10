Предприятиям Башкирии не хватает более 23 тысяч работников

В Башкирии падает спрос на рабочую силу. Свежие данные статистики показывают, что в январе этого года предприятиям и организациям Башкирии требовалось 23,4 тысячи сотрудников. Это меньше по сравнению с прошлым годом — показатель рухнул на 26,6% относительно января 2025 года. Об этом в своем телеграм-канале сообщил депутат Госсобрания РБ Рустем Ахунов.