Ричмонд
+16°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Предприятиям Башкирии не хватает более 23 тысяч работников

Данные приводит Росстат.

В Башкирии падает спрос на рабочую силу. Свежие данные статистики показывают, что в январе этого года предприятиям и организациям Башкирии требовалось 23,4 тысячи сотрудников. Это меньше по сравнению с прошлым годом — показатель рухнул на 26,6% относительно января 2025 года. Об этом в своем телеграм-канале сообщил депутат Госсобрания РБ Рустем Ахунов.

По сравнению с декабрем прошлого года падение также значительное — минус 20,4%.

Эксперты связывают такую динамику с общим охлаждением экономики: бизнес пока не готов нанимать людей в прежних объемах. Из 14 регионов ПФО снижение числа вакансий зафиксировано в 12. Исключением стали лишь Татарстан и Кировская область.

На этом фоне контрастом выглядят Ленинградская и Московская области, где работодатели, наоборот, ищут персонал еще активнее, чем год назад: 114,9 тыс. и 109,3 тыс. вакансий соответственно.