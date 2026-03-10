Более 3,1 млрд тенге вернут за комуслуги жителям Карагандинской области

«В Карагандинской области потребителям вернут свыше Т3,1 млрд. Эти деньги 18 субъектов естественных монополий получили из тарифов, но не потратили на те цели, которые были предусмотрены в смете. Такие данные приводит департамент комитета по регулированию естественных монополий по Карагандинской области после проверки отчетов субъектов естественных монополий за 2024 год. Всего специалисты изучили 200 отчетов от 73 предприятий. Среди них — отчеты об исполнении тарифных смет и о выполнении инвестиционных программ», — говорится в сообщении во вторник.