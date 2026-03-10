Более 3,1 млрд тенге вернут за комуслуги жителям Карагандинской области

«В Карагандинской области потребителям вернут свыше Т3,1 млрд. Эти деньги 18 субъектов естественных монополий получили из тарифов, но не потратили на те цели, которые были предусмотрены в смете. Такие данные приводит департамент комитета по регулированию естественных монополий по Карагандинской области после проверки отчетов субъектов естественных монополий за 2024 год. Всего специалисты изучили 200 отчетов от 73 предприятий. Среди них — отчеты об исполнении тарифных смет и о выполнении инвестиционных программ», — говорится в сообщении во вторник.
Проверка выявила, что 18 компаний не выполнили ряд работ и не понесли часть расходов, которые были учтены при формировании тарифов. В соответствии с законодательством в таких случаях применяется компенсирующий тариф — фактически это механизм возврата средств потребителям. В результате, по данным комитета, жителям Карагандинской области будет возвращено Т3,1 млрд (с учетом ставки рефинансирования Нацбанка).
Компенсирующие тарифы будут действовать в течение года — с 1 января 2026 по 1 марта 2027 года.
Суммы возврата распределяются по следующим направлениям:
водоснабжение и водоотведение — Т2,27 млрд;
передача электроэнергии — Т669,6 млн;
теплоснабжение — Т107,7 млн;
подъездные железнодорожные пути — Т3,7 млн;
газоснабжение — Т55,6 млн.