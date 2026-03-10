Более 50 тысяч казахстанцев живут в аварийных домах

Проблема аварийного жилья в Казахстане остаётся серьёзной. По итогам 2025 года количество домов, признанных аварийными, выросло на 7% и достигло 2,6 тыс. единиц. В таких зданиях продолжают проживать более 50 тыс. человек, передаёт BAQ.kz.
Аварийных домов становится больше.
Согласно данным статистики ranking.kz, в 2025 году рост количества аварийных домов наблюдался как в городах, так и в сельской местности. В городах показатель увеличился на 2,4%, а на селе — сразу на 11,5%. Общая площадь аварийного жилья за год выросла на 3,2% и достигла 834 тыс. квадратных метров. В таких домах проживают более 50 тыс. человек — это на 5,7% больше, чем годом ранее.
В каких регионах ситуация самая сложная.
Наибольшее количество аварийных домов зафиксировано в Атырауской области. Здесь насчитывается 705 таких зданий, в которых проживают более 13 тыс. человек. За год число аварийных домов в регионе увеличилось ещё на 49. Второе место занимает Акмолинская область — 270 аварийных домов.
Замыкает тройку Западно-Казахстанская область, где насчитывается 262 аварийных дома. Именно здесь был зафиксирован один из самых заметных ростов показателя — плюс 55 домов за год.
В число регионов с большим количеством аварийного жилья также входят Астана (191 дом) и область Абай (172 дома).
В Алматы отсутствует аварийное жилье.
Отдельного внимания заслуживает ситуация в Алматы.
«Согласно официальным данным Бюро национальной статистики АСПиР РК, в городе “отсутствует” аварийное жильё — такие данные фиксируются с 2020 года. При этом до указанного периода в мегаполисе насчитывалось более 1,7 тыс. аварийных домов, после чего показатель фактически был обнулён. Соответственно, отсутствие официальных данных по крупнейшему городу страны существенно искажает общенациональную картину и не позволяет в полной мере оценить реальные масштабы проблемы», — говорится в сообщении.
Так, в Алматинской области количество аварийных домов сократилось на 30 единиц. Положительная динамика наблюдается и в Карагандинской области (минус 12 домов), в Астане (минус 10) и Северо-Казахстанской области (минус 7).
Почему растёт статистика.
Эксперты отмечают, что рост количества аварийных домов связан не только с ухудшением состояния жилого фонда.
Во многом увеличение показателя объясняется активизацией проверок и официальным признанием ветхих зданий аварийными.
В стране по-прежнему остаётся значительное количество ветхого жилья, которое фактически находится в плохом состоянии, но официально не имеет статуса аварийного. Получение такого статуса позволяет жителям рассчитывать на участие в программах реновации и переселения.
Что нужно делать дальше.
В целом ситуация с аварийным жильём остаётся одной из важных социальных проблем.
Эксперты отмечают, что важно не только выявлять и фиксировать аварийные дома, но и ускорять их снос, строительство нового жилья и переселение жителей.
Только комплексные меры могут снизить риски для людей и улучшить условия проживания.