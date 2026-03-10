Более 50 тысяч казахстанцев живут в аварийных домах

Согласно данным статистики ranking.kz, в 2025 году рост количества аварийных домов наблюдался как в городах, так и в сельской местности. В городах показатель увеличился на 2,4%, а на селе — сразу на 11,5%. Общая площадь аварийного жилья за год выросла на 3,2% и достигла 834 тыс. квадратных метров. В таких домах проживают более 50 тыс. человек — это на 5,7% больше, чем годом ранее.