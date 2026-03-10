Хайнань работает над открытием новых прямых авиарейсов с Россией

В 2025 году, сообщили представители провинции, Хайнань принял 505,3 тыс. российских туристов, что на 120,3% больше по сравнению с 2024 годом. «Россияне составили 33,7% от общего потока иностранных туристов на Хайнань, заняв первое место среди стран, из которых иностранные туристы приезжали на Хайнань. В настоящее время Хайнань открыл прямое авиасообщение по 10 направлениям из городов Хайкоу и Санья в Москву, Санкт-Петербург, Казань, Уфу, Новосибирск, Хабаровск, Красноярск, Владивосток, Улан-Удэ и Екатеринбург. Выполняется более 20 рейсов в неделю», — уточнили в делегации.