Хайнань работает над открытием новых прямых авиарейсов с Россией

ПЕКИН, 10 марта. /Корр. ТАСС Иван Каргапольцев/. Власти южной китайской провинции Хайнань будут работать над открытием новых маршрутов пассажирских авиаперевозок с Россией и увеличивать частоту прямых рейсов. Об этом сообщили ТАСС в официальной делегации провинции, принимающей участие в сессиях Всекитайского собрания народных представителей (ВСНП — высший законодательный орган) и Всекитайского комитета Народного политического консультативного совета Китая (ВК НПКСК — высший совещательный орган) в Пекине.
«Что касается планов по привлечению российских туристов, то, во-первых, будем содействовать открытию новых прямых рейсов и увеличению их частоты. Во-вторых, разрабатывать для российских туристов более привлекательные и насыщенные туристические продукты. Например, создавать маршруты, объединяющие Санью с другими городами, такими как Учжишань, Баотин, Линшуй, Цюнхай, Даньчжоу и Хайкоу, чтобы предоставить российским туристам больше возможностей для глубокого знакомства с Хайнанем. В-третьих, продолжать повышать качество обслуживания российских туристов. Например, стимулировать отели внедрять систему 24-часового заезда и выезда, чтобы обеспечить качественное размещение для туристов, прибывающих на Хайнань ночными рейсами», — рассказали в делегации.
В 2025 году, сообщили представители провинции, Хайнань принял 505,3 тыс. российских туристов, что на 120,3% больше по сравнению с 2024 годом. «Россияне составили 33,7% от общего потока иностранных туристов на Хайнань, заняв первое место среди стран, из которых иностранные туристы приезжали на Хайнань. В настоящее время Хайнань открыл прямое авиасообщение по 10 направлениям из городов Хайкоу и Санья в Москву, Санкт-Петербург, Казань, Уфу, Новосибирск, Хабаровск, Красноярск, Владивосток, Улан-Удэ и Екатеринбург. Выполняется более 20 рейсов в неделю», — уточнили в делегации.
К 2035 году властями поставлена задача превратить Хайнань в крупный международный центр туризма и потребления. Для этого в провинции активно продвигаются международные проекты, углубляется сотрудничество с глобальными платформами и туроператорами, а также создаются новые туристические продукты и сервисы.