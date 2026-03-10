В Омске изымают квартиры у жильцов дома в Кировском округе

Процедура изъятия жилья предшествует сносу двухэтажного дома 1942 года постройки, который был признан аварийным еще в 2017 году. По последним данным, там проживали 16 человек. Как уже сообщал «СуперОмск», дом должны были расселить на основании решения суда.