В Омске изымают квартиры у жильцов дома в Кировском округе

В городской администрации в пятницу, 6 марта 2026 года, подписано постановление об изъятии для муниципальных нужд земельного участка и жилых помещений, расположенных по адресу: поселок Новостройка, 25, что в Кировском административном округе Омска.

Источник: Reuters

Согласно документу, изъятию подлежат все 8 квартир, а также земельный участок площадью 996 кв. м с видом разрешенного использования — земли жилой застройки (многоэтажной).

Процедура изъятия жилья предшествует сносу двухэтажного дома 1942 года постройки, который был признан аварийным еще в 2017 году. По последним данным, там проживали 16 человек. Как уже сообщал «СуперОмск», дом должны были расселить на основании решения суда.

Добавим, другим документом мэрии признается аварийным и подлежащим сносу дом по адресу: ж/д остановочный (обгонный) пункт 2717 км, дом 10 (Ленинский округ). Срок расселения устанавливается до 31 декабря 2033 года.