Россияне массово ищут подработку, лидируют стройка и ритейл

Более трети россиян собираются искать дополнительный заработок текущей весной.

Более трети россиян собираются искать дополнительный заработок текущей весной. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на исследование специализированных сервисов по поиску работы.

Чаще всего о дополнительном заработке думают работники строительной сферы — 45%. В ритейле подработку собираются искать 40% опрошенных.

Также о дополнительной работе задумываются сотрудники агропромышленного комплекса, транспорта и логистики, образования и науки, а также бухгалтерии — по 33%.

В медицине подработку планируют искать 30% респондентов. В сфере IT и телекоммуникаций — 28%.

Чаще всего россияне рассматривают подработку в продажах и закупках — 19%. В строительстве — 16%.

В транспорте и логистике дополнительную работу собираются искать 12% опрошенных. По 11% приходится на производство, агропромышленный сектор и бытовые услуги.

В сфере информационных технологий и телекоме подработку планируют искать 10% участников опроса. В сфере управления персоналом и ритейла — по 9%.

