Комик Ревва хочет избавиться от дома на Кипре с участком и бассейном

Актер и комик Александр Ревва выставил на продажу виллу на Кипре. Об этом сообщает телеграм-канал SHOT.
По данным источника, 51-летний артист решил продать двухэтажный дом в районе Пиргос в пригороде Лимассола. За недвижимость вместе с мебелью и техникой семья просит €1,2 млн, что составляет примерно 110 млн рублей.
Площадь виллы — около 500 квадратных метров. В доме четыре спальни, каждая с собственной террасой. Также есть большая кухня, гостиная, кабинет и отдельная комната для персонала.
Дом расположен на участке площадью около 4000 квадратных метров. На территории находятся сад, бассейн с душевой, летняя кухня с зоной барбекю, гостевой дом и большая парковка для автомобилей. Также оборудован причал для лодки.
Расстояние от виллы до моря составляет около 800 метров.
Ранее супруга артиста Анжелика Ревва сдавала дом в аренду. Летом прошлого года проживание там стоило около €8000 в месяц, что примерно соответствует 727 тыс. рублей.
В январе этого года виллу выставили на продажу. По данным источника, за два месяца покупатель пока не нашелся.
