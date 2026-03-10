Ричмонд
+16°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Комик Ревва хочет избавиться от дома на Кипре с участком и бассейном

Актер и комик Александр Ревва выставил на продажу виллу на Кипре.

Актер и комик Александр Ревва выставил на продажу виллу на Кипре. Об этом сообщает телеграм-канал SHOT.

По данным источника, 51-летний артист решил продать двухэтажный дом в районе Пиргос в пригороде Лимассола. За недвижимость вместе с мебелью и техникой семья просит €1,2 млн, что составляет примерно 110 млн рублей.

Площадь виллы — около 500 квадратных метров. В доме четыре спальни, каждая с собственной террасой. Также есть большая кухня, гостиная, кабинет и отдельная комната для персонала.

Дом расположен на участке площадью около 4000 квадратных метров. На территории находятся сад, бассейн с душевой, летняя кухня с зоной барбекю, гостевой дом и большая парковка для автомобилей. Также оборудован причал для лодки.

Расстояние от виллы до моря составляет около 800 метров.

Ранее супруга артиста Анжелика Ревва сдавала дом в аренду. Летом прошлого года проживание там стоило около €8000 в месяц, что примерно соответствует 727 тыс. рублей.

В январе этого года виллу выставили на продажу. По данным источника, за два месяца покупатель пока не нашелся.

Читайте также: Депутаты ГД предложили разрешить покупать машины за материнский капитал.