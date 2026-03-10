В Петербурге на станции «Старая Деревня» демонтировали облицовку стен

На станции «Старая деревня» фиолетовой линии метро Петербурга продолжаются работы по капремонту путевых стен и гранитных полов. Реставрация идёт уже полгода.
Как сообщается в телеграмм-канале «Подземник», на данный момент выполнен демонтаж облицовки из уфалейского мрамора на обеих путевых стенах. Завершен демонтаж импровизированных арок которыми были украшены стены. Ещё производят укрепление стены станции. Основная задача — ликвидировать протечки и устранить дефекты строительных конструкций.
Работы планируют выполнять в срок до октября 2026 года. Подрядчиком является ООО «ГСК». Они осуществляют ремонтные работы в ночное время, не мешая обычному ритму жизни петербуржцев.
