В Петербурге на станции «Старая Деревня» демонтировали облицовку стен

На фиолетовой ветке планируют отремонтировать станцию метро к октябрю 2026 года.

Источник: Telegram-канал «Подземник»

На станции «Старая деревня» фиолетовой линии метро Петербурга продолжаются работы по капремонту путевых стен и гранитных полов. Реставрация идёт уже полгода.

Как сообщается в телеграмм-канале «Подземник», на данный момент выполнен демонтаж облицовки из уфалейского мрамора на обеих путевых стенах. Завершен демонтаж импровизированных арок которыми были украшены стены. Ещё производят укрепление стены станции. Основная задача — ликвидировать протечки и устранить дефекты строительных конструкций.

Работы планируют выполнять в срок до октября 2026 года. Подрядчиком является ООО «ГСК». Они осуществляют ремонтные работы в ночное время, не мешая обычному ритму жизни петербуржцев.

К слову, недавно в Петербурге снова перенесли сроки запуска новых станций метро.