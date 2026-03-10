Приморье потеряло заведения общепита в 2026 году, но вместо них открылись новые

Благодаря предоставленной статистике можно судить и о динамике последних лет. С 2020 по 2025 годы количество столовых и закусочных на территории края сокращалось — с 708 до 635. Небольшой рост фиксировался только в 2023 году по отношению к 2022-му. Количество столовых учебных заведений, организаций, промышленных предприятий колебалось, но в целом по итогу пяти лет уменьшилось с 693 до 684. А вот число ресторанов, баров и кафе за эти годы выросло с 918 до 972. Снижение наблюдалось только в 2022 году по отношению к 2021-му.