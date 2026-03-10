Приморье потеряло заведения общепита в 2026 году, но вместо них открылись новые

В январе 2026 года в Приморье официально закрылось четыре предприятия общественного питания. При этом зарегистрированных субъектов — тоже четыре. Как меняется количество ресторанов, кафе, баров, столовых в крае последние пять лет, рассказали корр. ИА PrimaMedia в Приморскстате.
Москва столкнулась с крупнейшей волной закрытий ресторанов и баров со времён пандемии. По данным «Базы» (18+), 45 популярных заведений столицы закрылись за первый неполный месяц этого года. Всего в этом году закроется как минимум 465 заведений Москвы, спрогнозировала руководитель департамента торговой недвижимости CMWP Зульфия Шиляева. Ресторатор Дмитрий Левицкий рассказал, что волна началась ещё во второй половине 2024-го из-за спада спроса, а в этом году заведения столкнулись ещё и с повышением НДС. Тем временем, в Приморье ситуацию нельзя назвать кризисной. После закрытия нескольких заведений в крае появились другие.
«Количество зарегистрированных организаций в январе 2026 года — четыре. Количество официально ликвидированных организаций — четыре», — говорится в ответе Приморскстата ИА PrimaMedia.
При этом в 2024 году действительно отмечалось сокращение предприятий общепита. Было зарегистрировано 59 организаций, а ликвидировано — 68. В 2025 году наблюдалась схожая тенденция: открылось 72, а закрылось 93.
Благодаря предоставленной статистике можно судить и о динамике последних лет. С 2020 по 2025 годы количество столовых и закусочных на территории края сокращалось — с 708 до 635. Небольшой рост фиксировался только в 2023 году по отношению к 2022-му. Количество столовых учебных заведений, организаций, промышленных предприятий колебалось, но в целом по итогу пяти лет уменьшилось с 693 до 684. А вот число ресторанов, баров и кафе за эти годы выросло с 918 до 972. Снижение наблюдалось только в 2022 году по отношению к 2021-му.
Уточняется, что при подготовке ответа Приморскстат использовал информацию Статистического регистра хозяйственных субъектов о количестве зарегистрированных и официально ликвидированных организаций (исключая филиалы, представительства и другие обособленные подразделения), указавших при регистрации основной вид деятельности — общественное питание.
Общая картина.
Ранее Уполномоченный по защите прав предпринимателей Приморского края Наталия Кошелева рассказала корр. ИА PrimaMedia, что после налоговой реформы малый бизнес, в том числе в Приморье, стал особенно уязвимым. Но, несмотря на это, в январе 2026 года вновь обновился максимум по числу субъектов малого и среднего предпринимательства (МСП). Тогда в регионе был зарегистрирован 93 931 субъект малого и среднего предпринимательства (35 943 юридических лица и 57 988 индивидуальных предпринимателей) и около 160 000 самозанятых.