Reuters: США думают над ослаблением нефтяных санкций против России

США рассматривают возможность ослабления антироссийских санкций, связанных с нефтью, пишет международное информационное агентство Reuters со ссылкой на три знакомых с планами Вашингтона источника.
Отмечается, что таким образом Соединенные Штаты хотят сдержать резкий рост мировых цен на энергоносители, вызванный военной операцией США и Израиля против Ирана.
«Этот шаг призван увеличить мировые поставки нефти на фоне масштабных перебоев в поставках на Ближний Восток из-за расширяющегося конфликта. Обсуждения могут включать в себя как широкое смягчение санкций, так и более целенаправленные варианты, которые позволят некоторым странам, таким как Индия, покупать российскую нефть, не опасаясь санкций со стороны США, включая пошлины», — говорится в публикации.
Президент США Дональд Трамп уже сообщил о намерении страны отменить часть санкций, касающихся нефтяной отрасли других государств, и не исключил, что их восстановление может оказаться ненужным.