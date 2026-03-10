Ричмонд
Reuters: США думают над ослаблением нефтяных санкций против России

США рассматривают возможность ослабления нефтяных санкций против РФ, чтобы сдержать рост мировых цен на энергоносители, заявило информагентство Reuters.

Источник: Аргументы и факты

США рассматривают возможность ослабления антироссийских санкций, связанных с нефтью, пишет международное информационное агентство Reuters со ссылкой на три знакомых с планами Вашингтона источника.

Отмечается, что таким образом Соединенные Штаты хотят сдержать резкий рост мировых цен на энергоносители, вызванный военной операцией США и Израиля против Ирана.

«Этот шаг призван увеличить мировые поставки нефти на фоне масштабных перебоев в поставках на Ближний Восток из-за расширяющегося конфликта. Обсуждения могут включать в себя как широкое смягчение санкций, так и более целенаправленные варианты, которые позволят некоторым странам, таким как Индия, покупать российскую нефть, не опасаясь санкций со стороны США, включая пошлины», — говорится в публикации.

Президент США Дональд Трамп уже сообщил о намерении страны отменить часть санкций, касающихся нефтяной отрасли других государств, и не исключил, что их восстановление может оказаться ненужным.

