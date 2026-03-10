Приморье оказалось в «красной зоне» на рынке жилья

Эксперты указывают на сравнительно низкие темпы продаж жилья в регионе. В рейтинге субъектов с похожими показателями рядом с Приморским краем оказались Калининградская область, Башкортостан и Челябинская область. В этих регионах доля проданных квартир также не превышает 60% от объёма строящегося жилья, а худшие результаты фиксируются в Краснодарском крае — ниже 45%. На противоположном полюсе — Москва и Санкт-Петербург: там текущий портфель проектов распродан более чем на 95% относительно готовности домов.