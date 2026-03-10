Приморье оказалось в «красной зоне» на рынке жилья

Эксперты отмечают, что ситуация ухудшилась по сравнению с прошлым годом и требует от девелоперов и властей новых антикризисных решений.
Переизбыток предложений.
Тревожные данные были представлены в ходе Российской строительной недели, которая проходила в Москве с 4 по 6 марта. Статистика, подготовленная институтом развития ДОМ.РФ, отражает соотношение распроданности жилья и строительной готовности домов по состоянию на 1 января 2026 года. Согласно расчётам, Приморье опустилось в группу регионов с наиболее заметным избытком предложения на рынке новостроек.
По информации регионального министерства архитектуры и градостроительной политики, текущий портфель строящегося жилья в крае распродан лишь на 58% относительно степени готовности объектов. По сравнению с прошлым годом показатель снизился примерно на два процентных пункта, что и стало причиной перехода региона в «красную» категорию на карте затоваренности.
Эксперты указывают на сравнительно низкие темпы продаж жилья в регионе. В рейтинге субъектов с похожими показателями рядом с Приморским краем оказались Калининградская область, Башкортостан и Челябинская область. В этих регионах доля проданных квартир также не превышает 60% от объёма строящегося жилья, а худшие результаты фиксируются в Краснодарском крае — ниже 45%. На противоположном полюсе — Москва и Санкт-Петербург: там текущий портфель проектов распродан более чем на 95% относительно готовности домов.
От количества к качеству.
О проблемах отрасли говорили и на профильной сессии форума «Как сделать города лучше. Открытый диалог: власть — бизнес». Заместитель председателя правительства Приморья Ольга Иванникова подчеркнула, что в нынешних условиях одного лишь увеличения объёмов строительства недостаточно. По её словам, региону необходимо переходить от количественного роста к повышению качества городской среды и жилых проектов.
Одним из ключевых инструментов власти считают механизм комплексного развития территорий. В Приморье его начали активно внедрять в 2024 году. Как отметила Иванникова, для региона это решение стало не формальным выполнением федеральных требований, а необходимым шагом для повышения качества градостроительных решений.
Проблема накопления непроданного жилья в крае наблюдается не первый год. По данным аналитиков Единого ресурса застройщиков, в период с июля 2024-го по июль 2025 года Приморский край занимал 17-е место среди регионов по уровню затоваренности новостройками. Тогда в регионе насчитывалось более 5,3 тысячи непроданных квартир; девелоперы ввели в эксплуатацию 17 790 квартир, а реализовать удалось лишь 12 407.
Дополнительным фактором, который может повлиять на рынок, эксперты называют условия льготной дальневосточной ипотеки. Сейчас максимальная сумма кредита составляет 9 млн рублей при покупке квартиры площадью не менее 60 квадратных метров. В Минвостокразвития предложили обсудить на следующем Восточном экономическом форуме возможность увеличения этого лимита. Предполагается, что такая мера поддержит спрос на жильё, особенно среди семей, однако специалисты предупреждают: существует риск роста цен на более просторные квартиры.