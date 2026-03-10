Выяснилось, сколько россиян планирует искать подработку этой весной

Больше трети россиян этой весной будут искать подработку. Такими оказались итоги опроса, который провели аналитики сервисов «Работа.ру» и «Подработка», пишет РИА Новости.
Согласно итогам исследования, о дополнительном заработке задумались 38 процентов респондентов. По отраслям в первой тройке нуждающихся оказались строители (45%), представители розничной торговли (40%), а также сотрудники сфер агропрома, транспорта и логистики, образования и науки, бухгалтерии (по 33%).
Кроме того, дополнительную работу намерены искать треть медиков и представителей сферы IT и телекоммуникаций.
Вместе с тем в России в декабре 2025 года средняя зарплата специалистов двух отраслей превысила 500 тысяч рублей. Такие доходы зафиксированы у сотрудников негосударственных пенсионных фондов и работников в сфере денежного посредничества.
В России также возросло число регионов со средней зарплатой выше 200 тысяч рублей. К настоящему моменту таких областей стало пять стало. Новичком в этом рейтинге стал Камчатский край.