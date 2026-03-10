Бизнес в России уходит в режим выживания, предприниматели готовятся закрываться

31% предпринимателей в России задумываются о закрытии или продаже своего бизнеса. Об этом сообщают «Ведомости» со ссылкой на исследование ФОМ и НИУ ВШЭ.
Опрос проводится с 2021 года среди одних и тех же респондентов. В нем участвуют более 700 индивидуальных предпринимателей и владельцев компаний малого бизнеса. Последний этап исследования проходил с 20 января по 19 февраля 2026 года.
По сравнению с прошлым годом доля предпринимателей, которые думают о закрытии бизнеса, выросла на 8%.
Ожидания бизнеса на начало 2026 года стали самыми негативными за все время наблюдений. 52% опрошенных считают, что положение их компаний ухудшится. Улучшения ждут только 12%.
Для сравнения, в первом квартале 2022 года, когда вводились антироссийские санкции, ухудшения ожидали 38% предпринимателей, а не менее 20% надеялись на улучшение.
По итогам четвертого квартала 2025 года 39% предпринимателей сообщили, что их бизнес работает в режиме выживания. Это самый высокий показатель за последние пять лет.
О снижении доходов по сравнению с предыдущим кварталом рассказали 39% опрошенных. Еще 29% заявили, что их выручки не хватает, чтобы покрыть основные расходы.
На фоне сложной экономической ситуации некоторые известные россияне также продают имущество за рубежом. Актер и комик Александр Ревва выставил на продажу виллу на Кипре.
По данным источника, 51-летний артист решил продать двухэтажный дом в районе Пиргос в пригороде Лимассола. За дом вместе с мебелью и техникой семья просит €1,2 млн — примерно 110 млн рублей.
Площадь виллы составляет около 500 квадратных метров. В доме четыре спальни, каждая с собственной террасой. Также есть большая кухня, гостиная, кабинет и отдельная комната для персонала.
