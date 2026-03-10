США временно отменяют санкции на нефть из ряда стран

Президент США Дональд Трамп заявил о снятии части санкций, связанных с поставками нефти. Об этом он сообщил журналистам.
По словам американского лидера, решение принято для снижения мировых цен на нефть. Он отметил, что ограничения с некоторых стран будут сняты на время, пока ситуация на рынке не стабилизируется.
Трамп не уточнил, каких именно государств коснется отмена санкций.
Президент США также допустил, что после нормализации ситуации ограничения могут и не возвращаться. По его словам, это возможно в случае стабилизации международной обстановки.
Он добавил, что рост цен на нефть после ударов США по Ирану, по его мнению, был искусственным.
На фоне обострения ситуации на Ближнем Востоке мировые цены на нефть резко выросли.
В понедельник котировки нефти марок Brent и WTI поднимались на 29−31%. Цена впервые с июня 2022 года превысила 119 долларов за баррель.
К вечеру рост замедлился примерно до 7%, однако стоимость нефти оставалась выше 100 долларов за баррель. Это примерно в полтора раза больше уровня конца февраля.
