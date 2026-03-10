Кому придётся заплатить налог на наследство в 2026 году

В то время как сам факт получения наследства в большинстве случаев остается вне налогообложения, существуют ситуации, при которых наследники должны платить налоги, сообщает ИА DEITA.RU.
Первым и важным моментом является то, что наследники обязаны оплачивать имущественные и земельные налоги на унаследованные объекты. Эти налоги начисляются со дня смерти наследодателя, что делает их обязательными для исполнения в установленные сроки.
Кроме того, обязанность уплаты налога возникает и при продаже унаследованных вещей, таких как квартира, дом или автомобиль, — если продажа произошла раньше установленного минимального срока владения этим имуществом. Этот срок составляет три года и исчисляется со дня смерти наследодателя.
В случае продажи раньше этого срока проданное имущество рассматривается как доход, и на него распространяется налог на доходы физических лиц (НДФЛ). Полученная при продаже сумма подлежит налогообложению, а налоговые ставки варьируются в зависимости от размера дохода, в диапазоне от 13% до 22%.
Нерезиденты и граждане со статусом иноагента платят налог по повышенной ставке — 30%. Если наследство было получено в 2023—2025 годах и продано в течение 2025-го, необходимо подать налоговую декларацию формы 3-НДФЛ до 30 апреля 2026 года, а налог — заплатить не позднее 15 июля 2026 года.
Это обеспечивает соответствие действующему законодательству и избегание штрафных санкций. Стоит отметить, что определенные категории граждан освобождаются от уплаты НДФЛ при продаже наследственного жилья. В первую очередь, это семьи, в которых есть два и более ребенка, и унаследованное жилье является единственным семейным имуществом.
Такие семьи могут реализовать жилье без необходимости ждать трех лет владения, что является существенной льготой для многодетных. Еще одним важным нюансом является ситуация с гражданами со статусом иноагента. С этого года такие граждане обязаны выплатить налог в размере 30% даже при факте получения наследства.
Если они продают унаследованное имущество, налог взимается повторно, так как на них не распространяется освобождение по минимальному сроку владения, установленному для обычных граждан, пишет портал «Банки.ру».
Общая налоговая ставка при продаже унаследованного имущества для остальных граждан зависит от суммы дохода и составляет от 13% до 22%. Для нерезидентов и иноагентов ставка увеличивается до 30%. Важно отметить, что в расчет берется ставка, применяемая в год получения дохода, что могут учитывать налоговые органы при оценке налоговых обязательств.