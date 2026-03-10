Весовые рамки убивают бизнес: перевозчики Приморья обратились к Трутневу

Помимо прочего, штрафы приходят только через полтора месяца после фактического проезда. Для сравнения: нарушение скорости фиксируется мгновенно, и оплатить его можно на следующий день. Здесь же уведомления начали поступать спустя полтора месяца и продолжают сыпаться до сих пор. В некоторых компаниях накопилось уже около 50 штрафов, а у отдельных перевозчиков общая сумма достигла 20 миллионов рублей.