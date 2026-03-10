Весовые рамки убивают бизнес: перевозчики Приморья обратились к Трутневу

«Был случай, когда мы везли дрова и торчала ветка около 60 сантиметров. Всего одна, а нам пришел штраф в 600 рублей за негабарит. На сегодняшний день финансово мы не можем себе это позволить», — пожаловались перевозчики.
А при перевозке песка, щебня или бетона материал смещается по кузову во время торможения — даже если загрузка была правильной. Это неизбежно приводит к нарушению весовых норм. Дополнительные проблемы создает период оттайки, когда нагрузка на ось снижается до 5 тонн.
Перевозчики подсчитали: если раньше на один бетонный завод требовалось 7−12 машин, то теперь — около 40. Чтобы обеспечить все стройки края, парк самосвалов пришлось бы увеличивать с тысячи до десяти тысяч.
Помимо прочего, штрафы приходят только через полтора месяца после фактического проезда. Для сравнения: нарушение скорости фиксируется мгновенно, и оплатить его можно на следующий день. Здесь же уведомления начали поступать спустя полтора месяца и продолжают сыпаться до сих пор. В некоторых компаниях накопилось уже около 50 штрафов, а у отдельных перевозчиков общая сумма достигла 20 миллионов рублей.
Некоторые компании уже два месяца не эксплуатируют технику и думают об уходе с рынка. Под угрозой — около тысячи рабочих мест. Перевозчики поясняют: самосвал приносит всего 10 тысяч рублей чистой прибыли в день, штрафы такой доход не покрывают. Если бизнес встанет, люди останутся без работы.
Проблемы с перевозками уже ударили по строительству, пишет DVHAB. У одного из подрядчиков замерли три объекта — из-за сбоев поставок щебня и скальной породы смета выросла втрое, сроки сорваны. Строитель в сердцах предложил чиновникам самим проехать по маршруту и показать, как не нарушить.
Перевозчики ищут юристов, чтобы оспорить штрафы, но опыт Хабаровского края неутешителен: там не отменили ни одного. В феврале Ассоциация грузового автотранспорта из Петербурга направила обращение в Верховный суд. Анализ сотен дел из 40 регионов показал: суды массово взыскивают штрафы по данным АПВГК, игнорируя доводы о технических сбоях.
Перевозчики предупреждают: грузоперевозки — основа экономики. Если остановиться сейчас, к началу сезона рост цен почувствуют все.
Между тем, ранее к работе системы весогабаритного контроля в Приморье возникли вопросы у депутатов Заксобрания. Их возмутило, что концессионер «Цифровое Приморье» установил восемь комплексов, которые не функционируют в постоянном режиме.