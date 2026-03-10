Старый Мерседес поп-короля выставили на продажу за ₽1 млрд

В интернете почти два года пытаются продать автомобиль, который, как утверждает продавец, раньше принадлежал певцу Филиппу Киркорову. Речь идет о минивэне Mercedes-Benz Viano 2008 года выпуска. Об этом сообщает KP.RU.
Автомобиль оснащен двигателем объемом 3,5 литра мощностью 258 лошадиных сил и автоматической коробкой передач. Пробег машины составляет около 170 тыс. км. По данным объявления, оформленных ДТП у автомобиля нет.
Обычные машины этой модели стоят примерно 1,5 млн рублей. Однако за этот автомобиль продавец просит около 1 млрд рублей, объясняя цену тем, что машиной якобы владел известный артист.
Подтверждений этому в объявлении нет. В архивных публикациях можно увидеть фотографию старого свидетельства о регистрации, где владельцем указан человек по имени Филипп Бедросович Киркоров.
Согласно данным отчета, у автомобиля также есть расхождения по пробегу. Технических пояснений по этому поводу продавец не дает.
Цена машины за время продажи менялась более 100 раз. Весной 2024 года автомобиль выставили примерно за 2 млн рублей.
1 июля 2024 года стоимость подняли до 55 млн рублей. К концу года продавец установил максимальную цену — 1 млрд рублей.
В течение 2025 года цена постоянно менялась: в объявлении указывали то миллиард, то миллион рублей, затем снова десятки миллионов.
В 2026 году стоимость ненадолго снижалась до 295 млн рублей, однако затем снова вернулась к отметке в 1 млрд.
При попытке связаться с продавцом потенциальному покупателю предложили подтвердить серьезность намерений. Для этого требовалось внести задаток в размере 3% от стоимости автомобиля — около 30 млн рублей.
При этом на автомобиль наложены ограничения на регистрационные действия. Согласно данным базы ГИБДД, по машине открыто десять исполнительных производств.
По информации Федеральной службы судебных приставов, ограничения связаны с долгами по налогам и кредитам. Постановления вынесли приставы из Москвы, Брянской и Мурманской областей.
Суммы задолженностей составляют от нескольких тысяч рублей до примерно 1,3 млн рублей. Первые ограничения появились в марте 2025 года, последние — в феврале 2026 года.
Пока ограничения действуют, новый владелец не сможет поставить автомобиль на учет. Для этого необходимо погасить долги и дождаться отмены всех постановлений приставов.
