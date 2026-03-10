Зумеры массово идут на финансовый риск ради быстрых денег

Молодые люди в возрасте от 18 до 29 лет чаще других готовы идти на финансовые риски ради заработка. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на исследование.
По данным экспертов, среди части молодежи формируется явление, которое называют «финансовым нигилизмом». Речь идет о людях, которые не верят, что смогут накопить деньги традиционными способами.
В такой ситуации молодые люди чаще выбирают рискованные способы заработка. Среди них — ставки на спорт, торговля криптовалютой и другие высокорисковые финансовые операции.
По словам исследователей, многие представители этого поколения считают, что долгосрочные инвестиции не дают ожидаемой доходности. Поэтому они готовы рисковать крупными суммами.
Эксперты связывают это с экономическими трудностями, с которыми сталкивается молодежь. Среди них — сложности с трудоустройством, высокая стоимость жилья и необходимость выплачивать кредиты за обучение.
На этом фоне часть молодых людей пытается найти быстрый способ заработать и улучшить свое финансовое положение.
