В Приморье задержали партию опасной куриной грудки из Китая

Россельхознадзор обнаружил опасные бактерии в крупной партии импортной куриной грудки, прибывшей в Приморский край. Продукция весом 22 тонны была завезена из китайской провинции Хэйлунцзян и досмотрена на складе временного хранения в Уссурийске.
При лабораторных исследованиях в мясе выявлены листерии — особо опасные бактерии, способные вызывать тяжелое заболевание листериоз у человека. Партия признана не соответствующей требованиям технических регламентов по безопасности пищевой продукции.
Владельцу продукции — предприятию из Краснодарского края — направлено уведомление о необходимости изъятия товара из оборота. До принятия решения об утилизации или уничтожении опасная куриная грудка будет находиться под контролем надзорных органов.