Ричмонд
+12°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Приморье задержали партию опасной куриной грудки из Китая

Продукция весом 22 тонны была завезена из китайской провинции Хэйлунцзян.

Источник: Комсомольская правда

Россельхознадзор обнаружил опасные бактерии в крупной партии импортной куриной грудки, прибывшей в Приморский край. Продукция весом 22 тонны была завезена из китайской провинции Хэйлунцзян и досмотрена на складе временного хранения в Уссурийске.

При лабораторных исследованиях в мясе выявлены листерии — особо опасные бактерии, способные вызывать тяжелое заболевание листериоз у человека. Партия признана не соответствующей требованиям технических регламентов по безопасности пищевой продукции.

Владельцу продукции — предприятию из Краснодарского края — направлено уведомление о необходимости изъятия товара из оборота. До принятия решения об утилизации или уничтожении опасная куриная грудка будет находиться под контролем надзорных органов.