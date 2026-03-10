11 городов Новосибирской области попали в список расширения семейной ипотеки

Аксёненко подчеркнул положительные стороны расширения программы: доступ к более широкому рынку недвижимости в районах с развитой инфраструктурой, где есть детсады, школы и поликлиники. К тому же, дома старой застройки уже не дают усадки, и в них реже требуются «въездные» ремонты. Основным минусом приобретения жилья в старых домах Александр Аксёненко назвал изношенность сетей, которая может потребовать серьёзных вложений от новых владельцев.