11 городов Новосибирской области попали в список расширения семейной ипотеки

В рамках расширения программы семейной ипотеки Новосибирская область получит возможность приобретать жильё в домах старого фонда, что значительно увеличит доступность жилья в малых городах и населённых пунктах с низким уровнем нового строительства.
Как пояснил зампред комиссии Госдумы по строительству и ЖКХ Александр Аксёненко, по поручению президента России семейная ипотека на вторичное жильё будет доступна почти в 900 населённых пунктах страны с низкими объёмами нового строительства.
Обсуждение расширения программы «семейной ипотеки» связано с указанием главы государства от 26 февраля, которым поручено распространить её на покупку квартир в домах старше 20 лет в населённых пунктах, где мало или вовсе не строят новые дома.
«Полагаю, новая система вполне может заработать уже в этом году, особенно учитывая пристальное внимание президента к возникшей проблеме», — отметил парламентарий.
Он напомнил, что с весны 2025 года «семейка» стала доступна в 891 населённом пункте по всей стране, однако даже этих мер оказалось недостаточно.
«Многие семьи всё ещё оказываются отрезаны от законной меры помощи», — подчеркнул Александр Аксёненко.
Фото: пресс-служба Александра Аксёненко.
Риелторы ранее указывали, что основное ограничение — требование, чтобы дом был не старше 20 лет, что редко встречается в малых городах. В связи с этим президент поручил рассмотреть возможность расширения механизма льготной ипотеки на дома старого фонда в регионах, где это особенно важно.
Аксёненко подчеркнул положительные стороны расширения программы: доступ к более широкому рынку недвижимости в районах с развитой инфраструктурой, где есть детсады, школы и поликлиники. К тому же, дома старой застройки уже не дают усадки, и в них реже требуются «въездные» ремонты. Основным минусом приобретения жилья в старых домах Александр Аксёненко назвал изношенность сетей, которая может потребовать серьёзных вложений от новых владельцев.
В Новосибирской области под новые правила льготной ипотеки попали 11 населённых пунктов: Барабинск, Болотное, Искитим, Карасук, Каргат, Куйбышев, Купино, Татарск, Тогучин, Черепаново и Чулым.
В пресс-службе партии пояснили Om1 Новосибирск, что в портфеле «СПРАВЕДЛИВОЙ РОССИИ» есть около 40 демографических инициатив.
«Среди самых эффективных — прогрессивная шкала маткапитала с увеличением выплат на вторых и третьих детей. А также меры по решению жилищных проблем семей с детьми», — уточнили в партии.