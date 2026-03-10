Налог для семей с равными доходами отменят в европейской стране

Граждане Швейцарии поддержали на референдуме отмену так называемого «налога на брак». Об этом сообщает Bloomberg.
Речь идет о действующей системе налогообложения, при которой супруги с примерно одинаковыми доходами платят больше налогов. Это связано с тем, что налог рассчитывается исходя из их общего дохода.
При этом действующие правила выгоднее для семей, где один человек зарабатывает значительно больше другого или работает только один из супругов.
Поддержанная на референдуме реформа должна изменить эту систему. По данным издания, налоговая нагрузка снизится примерно для 670 тыс. семей.
Внедрение изменений будет происходить постепенно. Полностью новая система должна заработать к 2032 году.
На том же референдуме жители страны отклонили предложение увеличить государственные расходы на борьбу с изменением климата.
Также граждане поддержали инициативу о закреплении права на использование наличных денег в конституции страны.
Как отмечается, эта мера получила поддержку на фоне длительного периода отрицательных ставок в швейцарских банках и привычки многих жителей хранить часть сбережений дома.
