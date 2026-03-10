Жители Самарской области хранят на счетах 1,2 трлн рублей

«За 2025 год общая сумма сбережений граждан в Самарской области увеличилась на 22%», — сообщили в отделении по Самарской области Волго-Вятского ГУ Банка России.
При этом высокие ставки и ужесточение условий для заемщиков способствовали снижению интереса людей к крупным покупкам в кредит.
«На 1 января этого года обязательства по потребительским кредитам в регионе оставались ниже уровня прошлого года, сократившись на 3,2%», — добавили в отделении по Самарской области.
Ранее «ФедералПресс» писал, что жители Прикамья стали брать потребительские кредиты на более длительный срок. Также «ФедералПресс» сообщал, что кредитование бизнеса в Рязанской области замедлилось из-за высоких ставок.