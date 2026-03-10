Ричмонд
Жители Самарской области хранят на счетах 1,2 трлн рублей

САМАРА, 10 марта, ФедералПресс. На фоне высоких ставок жители Самарской области откладывали крупные покупки, предпочитая сберегать средства. На начало 2026 года они хранили на вкладах и счетах (без учета эскроу) 1,2 трлн рублей.

«За 2025 год общая сумма сбережений граждан в Самарской области увеличилась на 22%», — сообщили в отделении по Самарской области Волго-Вятского ГУ Банка России.

При этом высокие ставки и ужесточение условий для заемщиков способствовали снижению интереса людей к крупным покупкам в кредит.

«На 1 января этого года обязательства по потребительским кредитам в регионе оставались ниже уровня прошлого года, сократившись на 3,2%», — добавили в отделении по Самарской области.

Ранее «ФедералПресс» писал, что жители Прикамья стали брать потребительские кредиты на более длительный срок. Также «ФедералПресс» сообщал, что кредитование бизнеса в Рязанской области замедлилось из-за высоких ставок.