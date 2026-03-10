Ричмонд
+12°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Суд не принял иски японцев по старому терминалу аэропорта Владивостока

Сейчас по 50% в компании «Терминал Б» принадлежат структуре «Терминал Владивосток» и японской PBN Co. LTD.

Источник: Аргументы и факты

️ Арбитражный суд Приморского края отказал в принятии к рассмотрению исков японской компании PBN Co. LTD к собственникам старого терминала аэропорта Владивостока.

Иностранный совладелец «Терминала Б» оспаривает сделку по продаже 50% капитала компании. Речь идет о доле, которая ранее принадлежала экс-мэру Владивостока Виталию Веркеенко. Ранее он озвучивал планы создать на базе старого терминала альтернативу действующему аэропорту.

Изменения среди собственников ООО «Терминал Б» внесли в ЕГРЮЛ 7 октября 2025 года. Сейчас по 50% капитала ООО «Терминал Б» принадлежат АО «Терминал Владивосток» и PBN Co. LTD.

Новый совладелец «Терминала Б» не объявил планы в отношении старого терминала. При этом он рассчитывает получить полный контроль над ООО «Терминал Б». В этом случае японская сторона должна будет прекратить участие в управлении.

Есть предположение, что исками в арбитражный суд японская компания пытается добиться от российской стороны более крупной финансовой компенсации. Считается, что развивать проект на базе старого аэропорта в нынешних условиях уже невозможно.

Здание старого терминала было перепрофилировано в выставочный и торговый центр и, на текущий момент (март 2026 года) не используется для обслуживания регулярных авиарейсов.