Суд не принял иски японцев по старому терминалу аэропорта Владивостока

️ Арбитражный суд Приморского края отказал в принятии к рассмотрению исков японской компании PBN Co. LTD к собственникам старого терминала аэропорта Владивостока.
Иностранный совладелец «Терминала Б» оспаривает сделку по продаже 50% капитала компании. Речь идет о доле, которая ранее принадлежала экс-мэру Владивостока Виталию Веркеенко. Ранее он озвучивал планы создать на базе старого терминала альтернативу действующему аэропорту.
Изменения среди собственников ООО «Терминал Б» внесли в ЕГРЮЛ 7 октября 2025 года. Сейчас по 50% капитала ООО «Терминал Б» принадлежат АО «Терминал Владивосток» и PBN Co. LTD.
Новый совладелец «Терминала Б» не объявил планы в отношении старого терминала. При этом он рассчитывает получить полный контроль над ООО «Терминал Б». В этом случае японская сторона должна будет прекратить участие в управлении.
Есть предположение, что исками в арбитражный суд японская компания пытается добиться от российской стороны более крупной финансовой компенсации. Считается, что развивать проект на базе старого аэропорта в нынешних условиях уже невозможно.
Здание старого терминала было перепрофилировано в выставочный и торговый центр и, на текущий момент (март 2026 года) не используется для обслуживания регулярных авиарейсов.