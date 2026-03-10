Арбитражный суд назначил рассмотрение иска «Геологики» к «НПК Интертек»

По данным сервиса Rusprofile, ООО «НПК Интертек» зарегистрировано в Новосибирске в декабре 2022 года. Компания работает в сфере научных исследований и разработок в области естественных и технических наук. Генеральный директор Денис Черницов также является единственным учредителем общества. Численность сотрудников с 2023 по 2024 годы выросла с 6 до 14. В 2024 году выручка предприятия составила 56,3 млн руб., увеличившись на 69% по сравнению с 2023 годом (33,3 млн руб.). Чистая прибыль выросла на 28% — с 16,9 млн до 21,6 млн руб.