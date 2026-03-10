Ричмонд
+12°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Волгограде закрылся «Пузатик»

Ресторан быстрого питания пользовался популярностью у посетителей ЦПКиО и «Волгоград Арены».

В Волгограде закрылся еще один общепит — ресторан быстрого питания «Пузатик», который пользовался популярностью у посетителей ЦПКиО и «Волгоград Арены» летом 2025 года, больше не принимает гостей.

На первом этаже высотки на проспекте Ленина, 72б, теперь другие организации, в том числе, продуктовый магазин и пункты выдачи заказов маркетплейсов.

В последний раз приглашение посетить заведение и меню вывешивали в Telegram «Пузатика» еще осенью 2025 года. Тогда же владелец выставил его на продажу вместе со всей «начинкой». На сегодняшний день объявления уже нет на сайте.

Ранее «АиФ-Волгоград» сообщал о продаже фаст-фуд бара с креативным названием «Мама, буду поздно».