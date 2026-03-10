Суд Омской области обязал подключить многоквартирный дом к водоснабжению

Суд изучил материалы дела и пришел к выводу, что отсутствие водоснабжения ущемляет права граждан на благоприятные условия проживания и постановил удовлетворить исковые требования в полном размере. Ответчик признал решение суда. Было установлено, что технические возможности для подключения дома к центральному водоснабжению имеются.