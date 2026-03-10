Суд Омской области обязал подключить многоквартирный дом к водоснабжению

О рассмотрении гражданского дела сообщают суды Омской области. Представитель ответчика признал исковые заявления в полном объеме.
Речь идет о дома по адресу Ленина, 84, город Исилькуль. Жильцы жаловались на отсутствие подключения многоквартирного дома к централизированному водоснабжению. Прокуратура обратилась с требованием о подключении в Исилькульский городской суд.
Суд изучил материалы дела и пришел к выводу, что отсутствие водоснабжения ущемляет права граждан на благоприятные условия проживания и постановил удовлетворить исковые требования в полном размере. Ответчик признал решение суда. Было установлено, что технические возможности для подключения дома к центральному водоснабжению имеются.
Решением суда администрация Исилькульского района обязана подключить дом к центральным сетям водоснабжения не позднее чем через 6 месяцев с момента вступления данного решения в законную силу, что пока не произошло.
