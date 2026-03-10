Ричмонд
На ремонт дорог и тротуаров в Новосибирске выделили 2,2 млрд рублей

Объявлены аукционы на обновление улиц во всех районах города.

Источник: Комсомольская правда

В Новосибирске стартовали конкурсные процедуры на масштабный ремонт улично-дорожной сети. На эти цели направят 2,2 миллиарда рублей. Об этом сообщает Максим Кудрявцев в своем телеграм-канале.

Почти 2 миллиарда пойдут на обновление дорог, остальное — на ремонт тротуаров, устройство искусственных неровностей и асфальта у остановок.

Работы охватят десятки улиц во всех районах. Особое внимание уделят подходам к образовательным учреждениям. Планируется также отрегулировать высотное положение колодцев и отремонтировать посадочные площадки.

Ремонт проведут на наиболее изношенных участках с высокой транспортной нагрузкой.