На ремонт дорог и тротуаров в Новосибирске выделили 2,2 млрд рублей

В Новосибирске стартовали конкурсные процедуры на масштабный ремонт улично-дорожной сети. На эти цели направят 2,2 миллиарда рублей. Об этом сообщает Максим Кудрявцев в своем телеграм-канале.
Почти 2 миллиарда пойдут на обновление дорог, остальное — на ремонт тротуаров, устройство искусственных неровностей и асфальта у остановок.
Работы охватят десятки улиц во всех районах. Особое внимание уделят подходам к образовательным учреждениям. Планируется также отрегулировать высотное положение колодцев и отремонтировать посадочные площадки.
Ремонт проведут на наиболее изношенных участках с высокой транспортной нагрузкой.