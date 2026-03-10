Цены на жилье в Алматы остановились: рынок сделал редкую паузу

В целом февральская статистика показывает, что первичный рынок жилья в Казахстане может входить в фазу замедления роста. Цены пока не снижаются, но их динамика стала значительно слабее, чем в предыдущие месяцы. Особое внимание привлекает ситуация в Алматы. Именно крупнейший рынок страны часто первым реагирует на изменения спроса и условий ипотечного кредитования. Поэтому его остановка может стать сигналом того, что рынок жилья постепенно выходит из периода стремительного подорожания.