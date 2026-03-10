Пропил детские деньги: в Волгограде отец-уголовник обворовал своих детей

В Волгограде разгорелся скандал вокруг выплат на детей, которые годами оседали в кармане «нерадивого» отца. В Краснооктябрьском районе прокуратура вывела на чистую воду мужчину, который умудрялся получать государственные деньги, фактически не имея на это никакого права.
История вскрылась после жалобы бабушки, которая в одиночку тянет двух внуков. Выяснилось, что их отец — личность сомнительная: его ограничили в родительских правах после преступления, из-за которого погибла мать детей. Несмотря на это, мужчина спокойно подал заявление в Социальный фонд и «забыл» упомянуть о своем статусе.
В итоге с марта по ноябрь 2025 года он незаконно положил себе в карман около 200 тысяч рублей. Пока бабушка ломала голову, как прокормить ребят, горе-папаша тратил детские пособия на личные нужды.
Справедливость восстановили только после прокурорской проверки. Выплаты мужчине мгновенно перекрыли, и теперь деньги наконец-то получает бабушка. Но просто так эта история для волгоградца не закончится: на него уже завели уголовное дело за мошенничество при получении выплат.
Кроме того, прокуратура через суд заставит его вернуть государству все до копейки.
