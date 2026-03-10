Пропил детские деньги: в Волгограде отец-уголовник обворовал своих детей

История вскрылась после жалобы бабушки, которая в одиночку тянет двух внуков. Выяснилось, что их отец — личность сомнительная: его ограничили в родительских правах после преступления, из-за которого погибла мать детей. Несмотря на это, мужчина спокойно подал заявление в Социальный фонд и «забыл» упомянуть о своем статусе.