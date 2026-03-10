Из Свердловской области за границу отправили больше 100 тысяч цыплят

В Свердловской области за прошедшую неделю, со 2 по 8 марта 2026 года, сотрудники Уральского межрегионального управления Россельхознадзора проконтролировали отправку больше 100 тысяч суточных цыплят за границу.
— Вывоз осуществлен по соответствующим ветеринарным сопроводительным документам, с выполнением ветеринарно-санитарных требований обеих республик, — рассказали в пресс-службе ведомства.
С одного из хозяйств региона в Казахстан вывезли партию в 60 тысяч голов, а в Кыргызстан — 50 тысяч цыплят. В ходе проверки при вывозе нарушений выявлено не было. Поэтому всех птиц разрешили к отправке за границу.
Это уже не первый случай отправки цыплят из Свердловской области. В феврале этого года из региона вывезли 28 тысяч пернатых в Хабаровский край.