Из Свердловской области за границу отправили больше 100 тысяч цыплят

С одного из хозяйств региона в Казахстан вывезли партию в 60 тысяч голов, а в Кыргызстан — 50 тысяч цыплят. В ходе проверки при вывозе нарушений выявлено не было. Поэтому всех птиц разрешили к отправке за границу.