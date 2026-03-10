Ричмонд
В Самаре создали установку для испытаний двигателей БПЛА

В Самарской области создан уникальный испытательный комплекс для проверки малоразмерных газотурбинных двигателей в условиях, имитирующих экстремальные климатические и высотные факторы. Об этом сообщил губернатор Вячеслав Федорищев в своем канале в Max.

Источник: Коммерсантъ

Разработка выполнена инженерами Самарского университета имени Королёва в рамках молодежной лаборатории «Энергетические установки». Проект финансировался в рамках Передовой инженерной аэрокосмической школы и программы «Приоритет-2030». Средства также были выделены в рамках инициатив партии «Единая Россия» и Народной программы. Установка воспроизводит температурные колебания от −50 °C до +50 °C и изменения атмосферного давления, а также моделирует воздействие осадков, таких как дождь и снег, на работу двигателей.

Испытательный комплекс разработан с учетом потребностей промышленности. На данный момент уже поступили заказы от предприятий на проведение тестов на новом оборудовании. В настоящее время комплекс введен в эксплуатацию. На нем проводятся заключительные испытания двигателя «Колибри», разработанного в университете и предназначенного для использования в мобильных энергоустановках и грузовых беспилотных летательных аппаратах. В 2026 году планируется выпуск первой предсерийной партии таких двигателей.

Узнать больше по теме
Беспилотные летательные аппараты (БПЛА): что это и как они работают
Сотню лет назад устройства, которые летают без пилота на борту и выполняют недоступные человеку задачи, казались фантастикой. А теперь они стали реальностью: собрали главное о беспилотных летательных аппаратах (БПЛА) и о том, для чего они нужны.
Читать дальше