Белстат: инфляция в феврале оказалась ниже запланированной

Это ниже той инфляции, которая была в январе (6,4%). Если сравнивать цены с декабрем прошлого года, то темпы роста составили 1%. Это в два раза ниже максимального предела, который был установлен постановлением министерства антимонопольного регулирования и торговли № 84 «О показателях ежемесячного допустимого роста цен». Документ предполагал максимальный рост к декабрю 2025-го в 2%.