Ричмонд
+11°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Белстат: инфляция в феврале оказалась ниже запланированной

МИНСК, 10 мар — Sputnik. Индекс потребительских цен в годовом выражении по итогам февраля составил 5,6%, сообщил Белстат.

Источник: Sputnik.by

Это ниже той инфляции, которая была в январе (6,4%). Если сравнивать цены с декабрем прошлого года, то темпы роста составили 1%. Это в два раза ниже максимального предела, который был установлен постановлением министерства антимонопольного регулирования и торговли № 84 «О показателях ежемесячного допустимого роста цен». Документ предполагал максимальный рост к декабрю 2025-го в 2%.

Кроме того, годовой уровень по результатам февраля вписывается в план, который ранее был установлен президентом Беларуси Александром Лукашенко для Нацбанка и правительства. Согласно указу о важнейших показателях и параметрах социально-экономического развития на 2026-й к концу года инфляция не должна превысить 7%.

Ранее эксперты Евразийского банка развития (ЕАБР) отмечали, что инфляция в Беларуси замедлилась. В том числе на это повлиял перенос срока планового повышения тарифов на жилищно-коммунальные услуги. Также замедлился и рост цен на продукты питания.

Узнать больше по теме
Александр Лукашенко: биография единственного в истории президента Республики Беларусь
Он руководит страной дольше всех в современной Европе, не считая монархов. Биография главы единственного президента Республики Беларусь Александра Лукашенко — в материале.
Читать дальше