Белстат: инфляция в феврале оказалась ниже запланированной

Это ниже той инфляции, которая была в январе (6,4%). Если сравнивать цены с декабрем прошлого года, то темпы роста составили 1%. Это в два раза ниже максимального предела, который был установлен постановлением министерства антимонопольного регулирования и торговли № 84 «О показателях ежемесячного допустимого роста цен». Документ предполагал максимальный рост к декабрю 2025-го в 2%.
Кроме того, годовой уровень по результатам февраля вписывается в план, который ранее был установлен президентом Беларуси Александром Лукашенко для Нацбанка и правительства. Согласно указу о важнейших показателях и параметрах социально-экономического развития на 2026-й к концу года инфляция не должна превысить 7%.
Ранее эксперты Евразийского банка развития (ЕАБР) отмечали, что инфляция в Беларуси замедлилась. В том числе на это повлиял перенос срока планового повышения тарифов на жилищно-коммунальные услуги. Также замедлился и рост цен на продукты питания.