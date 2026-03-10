Глава «Отбасы банка» ответила на критику ипотечных программ

Соответствующий вопрос задали журналисты.
«Я читаю в социальных сетях, наоборот, критику, что, когда очень много программ — “Камкор”, “Елорда Жастары”, “Наурыз”, “Наурыз Жұмыскер”, люди начинают немножко путаться в сроках, в процентных ставках. Поэтому есть очень много просьб, наоборот, унифицировать все программы, сделать их одинаковыми», — сказала Ляззат Ибрагимова.
При этом она указала на эффективность льгот для застройщиков, которые будут строить жилье с «чистовой» отделкой.
«Помните, был у меня тезис такой, что абсолютная инновация казахстанская — строить в “черновой” отделке. И вы знаете, вот такой шаг показал конкретный результат. Из 8 600 в прошлом году более 70% — это было жилье на “Баспана Маркет”, которое застройщики сделали в чистовой отделке, и его, соответственно, выбрали наши заемщики», — резюмировала она.
Ранее Ляззат Ибрагимова рассказала, что будет с ценами на жилье в Казахстане. По ее словам, сильное давление на рынок недвижимости оказывает высокая рождаемость в начале 2000-х годов.