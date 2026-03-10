Глава «Отбасы банка» ответила на критику ипотечных программ

«Помните, был у меня тезис такой, что абсолютная инновация казахстанская — строить в “черновой” отделке. И вы знаете, вот такой шаг показал конкретный результат. Из 8 600 в прошлом году более 70% — это было жилье на “Баспана Маркет”, которое застройщики сделали в чистовой отделке, и его, соответственно, выбрали наши заемщики», — резюмировала она.