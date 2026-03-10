Ричмонд
Глава «Отбасы банка» ответила на критику ипотечных программ

Председатель правления АО «Отбасы банк» Ляззат Ибрагимова на пресс-конференции в правительстве 10 марта 2026 года рассказала, стоит ли казахстанцам ожидать новых жилищных программ, передает корреспондент Zakon.kz.

Источник: Zakon.kz

Соответствующий вопрос задали журналисты.

«Я читаю в социальных сетях, наоборот, критику, что, когда очень много программ — “Камкор”, “Елорда Жастары”, “Наурыз”, “Наурыз Жұмыскер”, люди начинают немножко путаться в сроках, в процентных ставках. Поэтому есть очень много просьб, наоборот, унифицировать все программы, сделать их одинаковыми», — сказала Ляззат Ибрагимова.

При этом она указала на эффективность льгот для застройщиков, которые будут строить жилье с «чистовой» отделкой.

«Помните, был у меня тезис такой, что абсолютная инновация казахстанская — строить в “черновой” отделке. И вы знаете, вот такой шаг показал конкретный результат. Из 8 600 в прошлом году более 70% — это было жилье на “Баспана Маркет”, которое застройщики сделали в чистовой отделке, и его, соответственно, выбрали наши заемщики», — резюмировала она.

Ранее Ляззат Ибрагимова рассказала, что будет с ценами на жилье в Казахстане. По ее словам, сильное давление на рынок недвижимости оказывает высокая рождаемость в начале 2000-х годов.