Жилье казахстанцев могут начать страховать от стихийных бедствий

Ранее мы сообщали, что казахстанцы получили страховые выплаты на 42 млрд тенге. В начале 2026 года страховой рынок Казахстана показал рост. Активы страховых организаций Казахстана по итогам января 2026 года выросли до 4 трлн тенге, увеличившись за месяц на 1,4%.