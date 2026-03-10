Утильсбор на автомобили из России могут повысить в Казахстане

Мера обсуждается в рамках совместного приказа Министерства промышленности и строительства и Министерства экологии. О возможных изменениях 10 марта на брифинге в правительстве рассказал министр промышленности и строительства Ерсайын Нагаспаев.
Почему планируют повысить утильсбор.
По словам министра, речь не идет о введении новых ограничений специально для российского рынка. Казахстан намерен применить зеркальный подход к действующим в России правилам.
«Мы никаких нововведений для российского рынка не делаем, просто зеркалим ситуацию. Это необходимо для защиты отечественного автопрома», — сказал Нагаспаев.
Министр пояснил, что в России утилизационный сбор для автомобилей из Казахстана был значительно увеличен, и действует прогрессивная шкала.
«Приказ еще не подписан — это совместный приказ нашего министерства и Министерства экологии. Здесь мы никаких нововведений для российского рынка не делаем, просто зеркалим ситуацию. То есть как: все должны заботиться о равном доступе на рынке обеих стран — что мы на российский рынок, что российский рынок к нам. Вы же знаете, в России в разы, в десятки раз подняли утильсбор для наших автомобилей, и с каждым годом там действует прогрессивная шкала», — озвучил министр.
По его словам, к 2029−2030 годам размер этого сбора может стать очень высоким.
«Поэтому наша позиция однозначная: да, мы зеркалим позицию Российской Федерации. Мы это делаем, чтобы развивать и отечественный автопром. И статистика у нас вся есть — не так много автомобилей из России заходит на территорию Казахстана, поэтому никакого резкого всплеска цен на автомобили не будет. Я отношусь к этому вполне нормально, это рыночный механизм», — добавил Нагаспаев.
Повлияет ли мера на цены автомобилей.
Журналисты также поинтересовались, приведет ли возможное повышение утилизационного сбора к росту цен на российские автомобили.
Министр отметил, что доля такого импорта на рынке Казахстана остается небольшой.
«Однозначно. 3,7%, по-моему, у нас российский импорт был, и я не вижу здесь рисков. Если сейчас абстрагироваться, можно сказать: выбор-то в Казахстане есть на автомобили. Ну, возьмите российский автопром — “Ниву” или “Ладу”. Но многие наши жители, наверное, уже обращают внимание и на автомобили казахстанской сборки, и на китайские бренды. Они по цене и по каким-то функциональным характеристикам, интерьеру уже получше, чем российский автопром. Поэтому здесь я согласен с этой мерой. Это не какое-то особое решение — это просто, как я уже говорил, зеркальная мера», — заявил Нагаспаев.
По его словам, резкого роста цен на автомобили в Казахстане не ожидается. Министр также подчеркнул, что на рынке представлен широкий выбор машин разных производителей, включая модели казахстанской сборки и автомобили китайских брендов.
