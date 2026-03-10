Утильсбор на автомобили из России могут повысить в Казахстане

«Однозначно. 3,7%, по-моему, у нас российский импорт был, и я не вижу здесь рисков. Если сейчас абстрагироваться, можно сказать: выбор-то в Казахстане есть на автомобили. Ну, возьмите российский автопром — “Ниву” или “Ладу”. Но многие наши жители, наверное, уже обращают внимание и на автомобили казахстанской сборки, и на китайские бренды. Они по цене и по каким-то функциональным характеристикам, интерьеру уже получше, чем российский автопром. Поэтому здесь я согласен с этой мерой. Это не какое-то особое решение — это просто, как я уже говорил, зеркальная мера», — заявил Нагаспаев.