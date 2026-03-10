Список ОКЭД дополнят новым разделом

Он уточнил, что в настоящее время детские оздоровительно-образовательные центры классифицируются в Общем классификаторе видов экономической деятельности как гостиницы, базы размещения либо социальные услуги.
«Для устранения этого правового пробела начата работа по дополнению национального классификатора разделом “Дополнительное образование, отдых и оздоровление детей”, — говорится в ответе.
Как ожидается, это позволит повысить прозрачность и безопасность организаций детского отдыха, а также усилить ответственность поставщиков услуг.
Ранее мы писали, что с 1 апреля 2026 года детские оздоровительные лагеря обяжут лицензироваться.