Список ОКЭД дополнят новым разделом

Заместитель премьер-министра — министр национальной экономики Серик Жумангарин ответил на депутатский запрос касательно введения отдельного кода для детских центров в Общий классификатор видов экономической деятельности (ОКЭД), передает корреспондент Zakon.kz.

Источник: Zakon.kz

Он уточнил, что в настоящее время детские оздоровительно-образовательные центры классифицируются в Общем классификаторе видов экономической деятельности как гостиницы, базы размещения либо социальные услуги.

«Для устранения этого правового пробела начата работа по дополнению национального классификатора разделом “Дополнительное образование, отдых и оздоровление детей”, — говорится в ответе.

Как ожидается, это позволит повысить прозрачность и безопасность организаций детского отдыха, а также усилить ответственность поставщиков услуг.

Ранее мы писали, что с 1 апреля 2026 года детские оздоровительные лагеря обяжут лицензироваться.