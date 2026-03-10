В Казахстане усиливают цифровизацию строительства и доступность жилья

В обсуждении приняли участие представители профильных министерств, холдинга «Байтерек» и акимы ряда регионов, передает DKNews.kz.
По словам главы правительства, строительная отрасль остается одним из ключевых факторов повышения качества жизни граждан.
Рост строительства и улучшение жилищных условий.
Как отметил Олжас Бектенов, в прошлом году строительный сектор сохранил устойчивую динамику развития.
рост отрасли составил 16% введено более 20 млн квадратных метров жилья 185 тысяч семей улучшили жилищные условия.
«На расширенном заседании Правительства Главой государства была обозначена главная цель нашей работы — реальные результаты, напрямую влияющие на качество жизни наших граждан. Безусловно, строительный сектор является одним из ключевых драйверов реализации этой задачи», — подчеркнул Премьер-министр.
Цифровизация жилищной политики.
В правительстве продолжают внедрять цифровые инструменты в сфере жилищного строительства.
Отбасы банк получил статус национального института развития и ключевую роль в реализации государственной жилищной политики.
Переход к цифровым решениям позволяет:
минимизировать человеческий фактор повысить прозрачность распределения жилья упростить доступ граждан к мерам господдержки.
Развитие ипотечных программ.
В Казахстане продолжают действовать программы доступного жилья.
В частности, реализуются программы:
«Наурыз» «Наурыз — жұмыскер».
В рамках этих программ уже выдано:
более 8,5 тысячи займов на сумму 233 млрд тенге.
Премьер-министр поручил сохранить темпы строительства и обеспечить дальнейшую доступность жилья.
Поддержка регионов и моногородов.
Несмотря на активное строительство в крупных городах, правительство намерено уделить особое внимание развитию регионов.
Министерству промышленности и строительства совместно с холдингом «Байтерек» и акиматами поручено:
активизировать региональные программы жилья поддерживать развитие моногородов и сельских населённых пунктов.
Усиление контроля за качеством строительства.
Отдельное внимание уделено вопросам безопасности и качества строительства.
По словам Олжаса Бектенова, за прошлый год поступило более 63 тысяч официальных обращений с жалобами на качество строительных работ.
Для решения этой проблемы разработан новый Строительный кодекс.
Он предусматривает:
переход на международные стандарты внедрение цифровых технологий усиление государственного контроля.
В частности:
органы стройнадзора и службы ЧС будут участвовать в приемке объектов усилены требования к долевому строительству повышены требования сейсмической безопасности.
Цифровые решения и искусственный интеллект.
Одним из ключевых направлений реформ станет внедрение цифровых решений в строительной отрасли.
Планируется создание единого портала строительства, который будет работать по принципу «одного окна».
Также до конца июля планируется запустить пилотный проект ИИ-модулей для экспертизы строительных проектов.
Поручения по развитию отрасли.
По итогам заседания Премьер-министр дал ряд поручений профильным ведомствам.
Среди ключевых задач:
разработать новые подходы к развитию коммерческой ипотеки банков второго уровня обновить нормативные акты в рамках Строительного кодекса до 1 июля обеспечить запуск 38 новых проектов по производству строительных материалов.
Общая координация и контроль за реализацией поручений возложена на первого заместителя Премьер-министра Романа Скляра.