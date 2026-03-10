Ричмонд
+11°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Казахстане усиливают цифровизацию строительства и доступность жилья

На заседании Правительства под председательством Премьер-министра Казахстана Олжаса Бектенова рассмотрели вопросы развития и цифровизации жилищного строительства.

Источник: DKNews.kz

В обсуждении приняли участие представители профильных министерств, холдинга «Байтерек» и акимы ряда регионов, передает DKNews.kz.

По словам главы правительства, строительная отрасль остается одним из ключевых факторов повышения качества жизни граждан.

Рост строительства и улучшение жилищных условий.

Как отметил Олжас Бектенов, в прошлом году строительный сектор сохранил устойчивую динамику развития.

рост отрасли составил 16% введено более 20 млн квадратных метров жилья 185 тысяч семей улучшили жилищные условия.

«На расширенном заседании Правительства Главой государства была обозначена главная цель нашей работы — реальные результаты, напрямую влияющие на качество жизни наших граждан. Безусловно, строительный сектор является одним из ключевых драйверов реализации этой задачи», — подчеркнул Премьер-министр.

Цифровизация жилищной политики.

В правительстве продолжают внедрять цифровые инструменты в сфере жилищного строительства.

Отбасы банк получил статус национального института развития и ключевую роль в реализации государственной жилищной политики.

Переход к цифровым решениям позволяет:

минимизировать человеческий фактор повысить прозрачность распределения жилья упростить доступ граждан к мерам господдержки.

Развитие ипотечных программ.

В Казахстане продолжают действовать программы доступного жилья.

В частности, реализуются программы:

«Наурыз» «Наурыз — жұмыскер».

В рамках этих программ уже выдано:

более 8,5 тысячи займов на сумму 233 млрд тенге.

Премьер-министр поручил сохранить темпы строительства и обеспечить дальнейшую доступность жилья.

Поддержка регионов и моногородов.

Несмотря на активное строительство в крупных городах, правительство намерено уделить особое внимание развитию регионов.

Министерству промышленности и строительства совместно с холдингом «Байтерек» и акиматами поручено:

активизировать региональные программы жилья поддерживать развитие моногородов и сельских населённых пунктов.

Усиление контроля за качеством строительства.

Отдельное внимание уделено вопросам безопасности и качества строительства.

По словам Олжаса Бектенова, за прошлый год поступило более 63 тысяч официальных обращений с жалобами на качество строительных работ.

Для решения этой проблемы разработан новый Строительный кодекс.

Он предусматривает:

переход на международные стандарты внедрение цифровых технологий усиление государственного контроля.

В частности:

органы стройнадзора и службы ЧС будут участвовать в приемке объектов усилены требования к долевому строительству повышены требования сейсмической безопасности.

Цифровые решения и искусственный интеллект.

Одним из ключевых направлений реформ станет внедрение цифровых решений в строительной отрасли.

Планируется создание единого портала строительства, который будет работать по принципу «одного окна».

Также до конца июля планируется запустить пилотный проект ИИ-модулей для экспертизы строительных проектов.

Поручения по развитию отрасли.

По итогам заседания Премьер-министр дал ряд поручений профильным ведомствам.

Среди ключевых задач:

разработать новые подходы к развитию коммерческой ипотеки банков второго уровня обновить нормативные акты в рамках Строительного кодекса до 1 июля обеспечить запуск 38 новых проектов по производству строительных материалов.

Общая координация и контроль за реализацией поручений возложена на первого заместителя Премьер-министра Романа Скляра.